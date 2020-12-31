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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف إماراتية: على المجتمع الدولى اتخاذ مواقف حازمة تجاه ميليشيا الحوثى

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
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أكدت الصحف الإماراتية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة تجاه ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة لبدء عملها يسعى إلى تقويض فرص الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وذكرت صحيفة (الاتحاد) - في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "إرهاب جبان" - أن الهجوم الإرهابي الذي طال مطار عدن، لم يستهدف حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة فحسب، وإنما كل يمني طامح إلى السلام والاستقرار.

وأضافت أن الحكومة لن تغادر عدن، والأعمال الإرهابية أيًا كان من يفتعلها، لن تثنيها عن ممارسة مهامها وأولاها إنهاء الانقلاب، والتحالف مستمر في دعم ومساندة كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني.

من جانبها، أوضحت صحيفة (البيان) تحت عنوان "هجوم جبان"، أن أيادي الشر التي امتدت لمحاولة اغتيال مستقبل الاستقرار في اليمن، لا تستحق أقل من الإدانة الحازمة، المقرونة بجهد دولي صارم يوقف أصحاب الأجندات الخبيثة عند حدود القانون الدولي، وتضعهم في مكانهم الصحيح خارجين عن القانون والشرعية الدولية.

أما صحيفة (الوطن)، فأكدت تحت عنوان "الإرهاب الجبان"، أن اليمن سينتصر وسيتعافى وسيكون لجميع أبنائه المؤمنين بوحدته ومستقبله، أما الذين يواصلون طريقهم الآثم فسيجنون الخيبات والهزيمة أمام عزيمة الشعوب التي ترفض العنف والبطش والوحشية، وسينتصر اليمن بثباته وعزيمة شعبه المؤمن بحاضنته الخليجية والعربية وأصالة تاريخه، والرغبة الأكيدة لدى الأغلبية الشعبية المصممة على بناء يمن جديد متعافٍ من كل ما يعيق نهضته الحقيقية.

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