«الإفتاء»: الأمر ليس مجرد ذكر حكم في قضية طلاق أو ميراث

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإفتاء ليس مجرد ذكر حكم في قضية طلاق أو ميراث، بل هو شامل لكل قضايا المجتمع.وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن مسيرة دار الإفتاء انطلقت من الفهم الصحيح لرسالة الفتوى ودورها المهم الكبير، في استقرار المجتمعات وتحقيق الأمن، ومواجهة التحديات ومواكبة المستجدات والخروج بالأمة من دياجر ظلمات الجهل والتطرف والإرهاب والإرجاف إلى نور العلم والعمل والاستقرار، بما يُحقق مقاصد الشريعة ويبرز معنى أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.وأكد أن دار الإفتاء مؤسسة وطنية عريقة ضاربة في أعماق التاريخ تعتمد المنهجية الصحيحة للدين، وتمارس مهام الإفتاء ونشر الفكر الوسطي الصحيح ومواجهة تيارات العنف والإرهاب بطريقة علمية مؤسسية فريدة.