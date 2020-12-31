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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان لـ52513

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
جريدة الدستور
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سجلت أفغانستان 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الأفغانية - وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس- أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 52 ألفا و513 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 2201 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 ألفا و6 أشخاص، وذلك بعدما تعافى 126 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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