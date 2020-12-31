أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا

سجلت روسيا 27 ألفا و747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و159 ألفًا و297 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، في بيان اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرًا إلى تسجيل 593 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 57 ألفًا و19 إصابة.وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت النصيب الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 6566 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 3758 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1487 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، أن 28 ألفًا و922 شخصًا تماثلوا للشفاء، وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليونين و554 ألفًا و340 شخصًا.