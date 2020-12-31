النمسا تدرس تطبيق «المراقبة الإلكترونية» على الإرهابيين المفرج عنهم

في اطار سعيها لردع جماعة الاخوان والمتطرفين، أعلنت الحكومة النمساوية عن حزمة من الإجراءات لمواجهة التمدد الإخواني منها وضع "شكل جديد للمراقبة"، وهو المراقبة الإلكترونية، وما زالت الحكومة النمساوية تدرس كيف يتم تطبيق هذه المراقبة لمرتكبي جرائم الإرهاب المفرج عنهم بشروط، وفقا لما نقلته صحيفة دير ستاندرد النمساوية.يأتي هذا بعد أيام قليلة من الهجوم الإرهابي في وسط مدينة فيينا، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية عزمها الرد على الهجوم بإجراءات قانونية، حيث يتم الآن مراجعة الجزء الأول من حزمة مكافحة الإرهاب، وهو يتضمن تدابير وقائية بالإضافة إلى أحكام أكثر صرامة.ومن ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب التي تدرسها النمسا، ما يسمى "مؤتمرات الإفراج"، حيث تقوم السلطات الأمنية وضباط المراقبة وخبراء في مكافحة التطرف بحضور جلسات محاكمة المتهمين بالتطرف للإدلاء بأرائهم.وفي حالة الموافقة على اطلاق سراح الإرهابي بشروط، فإنه سوف يخضع إلى المراقبة الإلكترونية وهو أمر ما زالت الحكومة النمساوية تدرسه حتى الأن، ووفقا لوزارة الداخلية، لم يتضح بعد كيف سيتم تنفيذ الخطط الجديدة بشكل ملموس.يذكر أن مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشار سيباستيان كورتس، قد وافق الشهر الماضي على مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى سد الثغرات الأمنية، في أعقاب الهجوم الذي شنه متطرف في فيينا وقتل به 4 أشخاص.وقال كورتس في تغريدة عقب اجتماع مجلس الوزراء: "سنستحدث جريمة جنائية تسمى الإسلام السياسي حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين ليسوا إرهابيين، لكنهم يخلقون أرضية خصبة لهم".