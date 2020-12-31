نجاحات للبعض وإخفاقات لآخرين.. ماذا تقول أبراج المشاهير في 2021؟









ساعات قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد 2021، وتنبأ خبراء الأبراج بتغيرات جذرية ستحدث على كافة الأصعدة، وسيحالف الحظ العديد من النجوم والمشاهير، بينما يأتي معاكسًا لآخرين. وخلال الموضوعات التالية أبرز ما صرح به خبراء الفلك لحياة نجوم الفن والرياضة في 2020.