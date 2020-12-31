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لايف ستايل

نجاحات للبعض وإخفاقات لآخرين.. ماذا تقول أبراج المشاهير في 2021؟

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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ساعات قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد 2021، وتنبأ خبراء الأبراج بتغيرات جذرية ستحدث على كافة الأصعدة، وسيحالف الحظ العديد من النجوم والمشاهير، بينما يأتي معاكسًا لآخرين. وخلال الموضوعات التالية أبرز ما صرح به خبراء الفلك لحياة نجوم الفن والرياضة في 2020.

1- «حياة رومانسية».. ماذا يقول برج يسرا اللوزي في 2021؟


2- «مفاجأة رومانسية».. ماذا يقول برج تامر حسني في 2021؟




4- «عام مثالي».. ماذا يقول برج هنا شيحة في 2021؟


5- منير من مواليده.. ماذا تقول الأبراج لـ «العقرب» في 2021؟


6- في عيد ميلاده.. ماذا يقول برج عمرو يوسف في 2021؟


7- مارس الرياضة.. ماذا يقول برج رانيا يوسف في 2021؟ (صور)


8- «عام الحظ».. الأبراج تؤكد تألق محمد صلاح في 2021


9- خبيرة فلك لـ الأبراشي: ستتمتع بصحة جيدة فى 2021


10- الفلك لصابرين في 2021: شئ تسعى إليه سوف يتحقق


11- خبيرة فلك: الاكتئاب يتسبب في تراجع الأداء الوظيفي لأصالة 2021


12- «تغيرات كبيرة في صحتها».. خبيرة أبراج تتوقع ما ستواجهه جومانا مراد خلال 2021


13- حان الوقت للتخلي عن الغرور.. ماذا يقول الفلك لأحمد فهمي في 2021؟


14- توقعات الفلك لـ إليسا.. ستعاني من الإرهاق والتعب فى2021


15- توقعات الفلك لـ خالد الصاوي.. لا ترضي بمركز أقل في 2021


16- لا داعي للإجهاد والتوتر.. ماذا يقول برج هنا الزاهد في 2021


17- ينهي عزوبيته.. الأبراج تحمل مفاجآت لـ «أحمد عز» في 2021


18- توقعات الفلك لأصحاب برج هنادي مهنا.. يواجهون صعوبات في الزواج


19- تعانى نقص المناعة وآلام في المعدة.. توقعات الفلك لـ فيفي عبده


20- مُجهده ومتوتره.. توقعات الفلك لـ رضوي الشربيني فى2021


21- تقلبات عاطفية وتطورات عملية.. ماذا تقول الأبراج عن محمد هنيدي في 2021؟


22- تنبؤات الفلك تُشير إلى تعرض درة لمشاكل صحية في 2021


23- تنهي عزوبيتها.. الأبراج تحمل مفاجآت لـ نيرمين الفقي في 2021


24- خبيرة أبراج تتوقع.. ليلى علوي تعاني صحيا في 2021


25- «المناعة القوية».. الأبراج تؤكد تمتع يسرا بصحة جيدة خلال 2021


26- «عام مليء بالإنجازات».. خبيرة أبراج تتوقع ما سيواجهه حسين فهمي خلال 2021


27- عام خالي من المشاكل الصحية.. ماذا يقول برج خالد النبوي في 2021؟


28- يتحكم في أعصابه.. ماذا يقول برج أحمد حلمي في 2021؟


29- تهتم بصحتها.. ماذا يقول برج منى زكي في 2021؟


30- يجب أن تخلع نظارتها الوردية.. حظ منة فضالي في 2021


31- خبيرة أبراج: «نشوى مصطفى نجمها خفيف.. والأفلاك تدعمها»


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