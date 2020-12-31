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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير حقوقي: تركيا الأولى في انتهاكات حرية التعبير

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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أصدرت جمعية Expression Interrupt، وهي منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حرية التعبير في تركيا، تقريرًا حول الممارسات القانونية والتشريعات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة في البلاد، ومدى التزام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووفقا لصحيفة "بيانت" التركية، ذكر التقرير أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في انتهاكات حرية التعبير، من بين دول الأعضاء الأخرى في مجلس أوروبا، نظرا لاتخاذ حكومتها العديد من القرارات التي تنتهك حرية التعبير خصوصا على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف التقرير، الذي أعده المحامي الحقوقي بنان مولو، ان من أصل 845 حكمًا يتعلق بتركيا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين عامي 1959 و2019، كان هناك 356 حكم لم تلتزم فيه حكومة أردوغان بقرارات المحكمة، مشيرا إلى أن القضاء في تركيا بحاجة شديدة إلى الاستقلال التام عن الحكومة من أجل محاربة تلك الانتهاكات الحقوقية.

وأوضحت الصحيفة إنه في الفترة التي يغطيها التقرير، حوكم أكثر من 48 ألف في تركيا شخص بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، مضيفا أنه من أصل 250 ألف سجين، تم إدانة ما يقرب من 50 الف شخص أو يخضعون للمحاكمة بتهم "الإرهاب"، بحسب التقرير.

ولفت التقرير، الذي استعان بإحصائيات وبيانات وزارة العدل التركية، أن أغلب الذين تم إدانتهم بتهم الإرهاب ويقبعون في السجون الآن هم صحفيون ومشرعون ومحامون وأكاديميون. حيث من بين 1546 محاميًا مسجونًا، أدين 274 محاميًا بارتكاب جرائم "تتعلق بالإرهاب" من قبل محاكم الدرجة الأولى في تركيا.

وتابع التقرير أن من أبرز الذين تم سجنهم بتهم واهية تتعلق بالإرهاب هو المدافع عن حقوق الانسان عثمان كافالا الذي ظل رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من 1550 يومًا، كما اعتلقت الحكومة 822 أكاديميًا لنشرهم بيانا يدينون فيه العملية العسكرية التركية في سوريا عام 2018.

ونوهت الصحيفة إلى أنه وفقا لتقرير صادر عام 2019 عن لجنة وزير مجلس أوروبا، أخفقت تركيا في تنفيذ 5231 قرارًا من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ما يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية والحريات في البلاد.

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