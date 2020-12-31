أيمن محسب يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد: سنظل صفا واحدا

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، بالتهنئة إلى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأخوة الأقباط من الطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية في مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأعياد رأس السنة الميلادية، متمنيا أن يكون العام الجديد عاما جديدا خاليا من الأمراض والأوبئة وأن يكون عاما يشهد فيه مزيد من التقدم والرخاء للشعب والدولة المصرية.وأوضح محسب، في بيان له: "ميلاد السيد المسيح يمثل يوما عظيما بالنسبة لمصر، فحمل رسائل الحب والاحترام والسلام والرحمة، ليس فقط للمسيحين، بل للمسلمين وسائر البشر أجمعين، مشيرا إلى أن الإخوة الأقباط والمسلمين يمثلان عنصران الأمة المصرية ونسيجها الوطني المصطف خلف قياداته مواجها لكافة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية وخطواتها".ولفت أن الأديان السماوية وكُتبها المقدسة حثت على ضرورة التمسك بالاخلاق والمبادىء والمُثل العليا وضرورة احترام الآخر والتعايش والتسامح، فلا تقوم حضارة إلا في ظل الاحترام المتبادل.وأضاف عضو مجلس النواب، أن المسلمين والمسيحيين أبناء وطن واحد ونسيج واحد، وقادران على مواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تستهدف زعزعة استقرار وأمن الوطن.