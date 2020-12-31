رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أيمن محسب يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد: سنظل صفا واحدا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
أيمن محسب
أيمن محسب
أشرف لاشين
طباعة
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، بالتهنئة إلى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأخوة الأقباط من الطوائف الكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية في مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأعياد رأس السنة الميلادية، متمنيا أن يكون العام الجديد عاما جديدا خاليا من الأمراض والأوبئة وأن يكون عاما يشهد فيه مزيد من التقدم والرخاء للشعب والدولة المصرية.

وأوضح محسب، في بيان له: "ميلاد السيد المسيح يمثل يوما عظيما بالنسبة لمصر، فحمل رسائل الحب والاحترام والسلام والرحمة، ليس فقط للمسيحين، بل للمسلمين وسائر البشر أجمعين، مشيرا إلى أن الإخوة الأقباط والمسلمين يمثلان عنصران الأمة المصرية ونسيجها الوطني المصطف خلف قياداته مواجها لكافة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية وخطواتها".

ولفت أن الأديان السماوية وكُتبها المقدسة حثت على ضرورة التمسك بالاخلاق والمبادىء والمُثل العليا وضرورة احترام الآخر والتعايش والتسامح، فلا تقوم حضارة إلا في ظل الاحترام المتبادل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المسلمين والمسيحيين أبناء وطن واحد ونسيج واحد، وقادران على مواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تستهدف زعزعة استقرار وأمن الوطن.

موضوعات متعلقة

أول صور لتصادم 12 سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

مدبولي يوجه بسرعة صرف تعويضات شاغلي الوحدات المعترضة لمسار تطوير «دائري القاهرة»

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

أطباء يكشفون كيفية التفرقة بين الإنفلونزا والإصابة بـ«كورونا»

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

استقبلت 73 مليون سائح.. الترويج يساعد على انتعاش السياحة في هوبي بالصين

تايوان تطلق أكبر عرض للألعاب النارية بالعام الجديد

مواعيد القطارات اليوم الخميس 31-12-2020

رغم كورونا.. نيوزيلندا تقيم احتفالات ليلة رأس السنة 2021

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

كاتب ألمانى يكشف كيف كان السادات ملهما لـ كارتر

فى عدد يناير 2021.. «الثقافة الجديدة» تناقش ثراء الرموز والبحث عن خبايا الكنوز

عرض فيلم «فيروس» بمركز الإبداع بدار الأوبرا.. الليلة

عرض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومى.. الليلة