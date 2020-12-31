الجندي مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: مصر نموذج فريد للوحدة الوطنية

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والإخوة الأقباط داخل مصر وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وأكد الجندي، في بيان اليوم، أن الدولة المصرية كانت وما زالت وستبقى نموذجا فريدا في الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الوطني بين المسلمين والأقباط.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ميلاد السيد المسيح عليه السلام ليس عيدا للأقباط فقط ولكن للمسلمين أيضا وجميع البشر بما يمثله هذا التاريخ من أهمية وسلام وخير ورحمة للإنسانية.وأوضح المهندس حازم الجندي، أن جميع الأديان السماوية دعت إلى التعايش السلمي وتقبل واحترام الآخر وأبرزت أهمية قيم الحب والتسامح بين جميع الخلق على اختلاف عقائدهم وانتماءاتهم وأقطارهم.ونوه عضو مجلس الشيوخ، بأن عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام يأتي هذا العام في ظل أوضاع صعبة يعانيها العالم كله نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد، مشددا على أهمية الالتزام من جانب جميع المصريين بإجراءات الوقاية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة القادمة.