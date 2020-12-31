حريق في مدخنة مطعم بمدينة نصر

نشب حريق صباح اليوم في مدخنة مطعم أسفل العمارة ٨٢ بشارع علي أمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بمدخنة مطعم بمنطقة مدينة نصر، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.