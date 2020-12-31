العجز التجاري الخارجي في تركيا يرتفع إلى 5 مليارات دولار

كشفت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس، أن العجز التجاري الخارجي للبلاد قفز 153.5% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.033 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.وقال المعهد، إن صادرات تركيا انخفضت 0.9% وارتفعت الواردات 15.9% مقارنة مع نوفمبر 2019، وفي الأحد عشر شهرا الأولى من العام، زاد العجز التجاري 82.5% إلى 45.344 مليار دولار.