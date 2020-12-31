اليوم.. آخر موعد للترشح في انتخابات فرعيات «المحامين»

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، اليوم الخميس، استلام أوراق الترشح على مقاعد النقيب أو العضوية أو الشباب بالنقابات الفرعية، من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك في اليوم الأخير لتلقي أوراق الترشيح.وتتولى اللجنة التي يرأسها مجدي سخي، وكيل مجلس النقابة العامة، إعداد ورقة إبداء الرأي وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم.وقررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات لكل نقابة فرعية، النظر في تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامي للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية، كما تم تكليف الأمين العام بإخطار النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل.وحددت اللجنة موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولى وذلك يوم 7 فبراير 2021، ويعقبه المرحلة الثانية مباشرة، في حين تقررت جولة الإعادة يومي 14، 15 من ذات الشهر.وحددت اللجنة، المستندات المطلوبة تقديمها من المرشحين على مقاعد النقيب والعضوية والشباب، والتي ضمت طلب الترشح وصورة كارنيه 2020، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان، وشهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب من النقابة العامة، وشهادة بسداد رسوم الاشتراك، والكشف الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية يشمل «نفسية وعصبية – سموم».