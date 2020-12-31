16939 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

سجلت جمهورية التشيك 16 ألفا و939 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في البلاد منذ بداية ظهور الوباء هناك، وكما أنه اليوم الثاني على التوالي من حيث أعلى الاعداد التي تم تسجيلها في البلاد، وذلك بحسب ما جاء في بيانات وزارة الصحة المنشورة اليوم الخميس.وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن العدد الإجمالي لحالات الاصابة المؤكدة بمرض كوفيد19- بلغ 718 ألفا و661 حالة حتى يوم أمس الأربعاء؛ كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 11 ألفا و580 حالة.ويشار إلى أن وتيرة انتشار المرض زادت بعد أن خففت البلاد في مطلع ديسمبر الجاري قيود الإغلاق التي كانت تفرضها، مما دفع الحكومة إلى تشديد إجراءات مكافحة المرض من جديد للحد من حركة المواطنين.