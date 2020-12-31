وزير داخلية النمسا: مخاوف من خطوات «الإخوان» القادمة

أعرب وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، عن قلقه إزاء التواجد الارهابي والتطرف اليميني في النمسا، وفقا لصحيفة «دير ستاندرد» النمساوية.يأتي هذا بعد تنفيذ الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصًا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية، وخلال المداهمات فتشت الشرطة 60 شقة ومنزلًا ومقرًا تجاريًا وناديًا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصًا مثلوا أمام السلطات لـ«الاستجواب الفوري»، وفق بيان رسمي.وتابع «نيهامر»: إن «العثور على أسلحة في المداهمات التي حدثت مؤخرا تكشف عن نية الإرهابين والمتطرفين، ورجال الإخوان في النمسا على تنفيذ عمليات اغتيالية».وقال: «لقد وصلت إلينا معلومات من ألمانيا، تفيد بأن المتطرفين هناك ورجال الإخوان اتجهوا للتسلح، متابعًا: «أعتقد أن هذه الموجة قد وصلت إلى النمسا، وهذا التطور يجب أن يؤخذ على محمل الجد».وأضاف: «حول إشكالية قلة عدد الموظفين لمراقبة رجال الإخوان، فهى نقطة سوف يتم حلها قريبًا».