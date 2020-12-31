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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

اليوم.. انتهاء مدة تسجيل استمارة التقدم لامتحان الإعدادية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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تنتهي اليوم الخميس، المدة المحددة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية، بعد قرار مدها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرصا على مصلحة الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان إتمام شهادة التعليم الأساسى، من الأربعاء 16 ديسمبر، موضحة أنه فى إطار الإجراءات الخاصة بالتجهيز لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20202021، وإيماء إلى إجراءات تطوير منظومة التعليم التى تشمل ميكنة إجراءات التقدم للامتحانات العامة وطباعة الشهادات العامة المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعى للأوراق الثبوتية، فقد تم إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام الطلاب بتسجيل الاستمارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التسجيل الإلكترونى بداية من هذا العام سوف يكون باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسى الإلكترونى الموحد عبر الرابط التالى Office365.emis.gov.eg.

وشددت الوزارة، على المدارس الإعدادية بالتأكيد على طلاب الصف الثالث الإعدادى المقيدين بالمدارس، سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، موضحة أنه فى حال وجود أى خطأ في البيانات يتم الرجوع فورا للمدرسة لإجراء عملية التصحيح على قاعدة البيانات وويتم الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكترونى.

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى كل محافظة خلال يناير المقبل ويجرى وضع الأسئلة من قبل الموجهين العموم فى المديريات.

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