عثمان: تمثيل المرأة في شركات البورصة من أهم قرارات 2020

قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتضمن وجود عنصرا نسائيا في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، من أهم القرارات في 2020، لأنه يوثق دور المرأة ويعلي من وعي المجتمع بأهميه تمثيلها في كل المجالات.وأضاف عثمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المرأة المصرية شريك للرجل بما كفله لها الدستور من تمثيل وتواجد حتى داخل البرلمان والشيوخ، وبما يؤكد على دورها وقدراتها في صناعة الفارق داخل مؤسسات الدولة المختلفة.وأفاد أن عام 2021 سيشهد طفرة في نشاط المرأة المصرية بعد نجاحها في تمثيل مصر بالداخل والخارج في العديد من الملفات المهمة وكشريك استراتيجي في العبور من العديد من الأزمات.