عثمان: تمثيل المرأة في شركات البورصة من أهم قرارات 2020

عثمان: تمثيل المرأة في شركات البورصة من أهم قرارات 2020
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يتضمن وجود عنصرا نسائيا في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، من أهم القرارات في 2020، لأنه يوثق دور المرأة ويعلي من وعي المجتمع بأهميه تمثيلها في كل المجالات.
وأضاف عثمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المرأة المصرية شريك للرجل بما كفله لها الدستور من تمثيل وتواجد حتى داخل البرلمان والشيوخ، وبما يؤكد على دورها وقدراتها في صناعة الفارق داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
وأفاد أن عام 2021 سيشهد طفرة في نشاط المرأة المصرية بعد نجاحها في تمثيل مصر بالداخل والخارج في العديد من الملفات المهمة وكشريك استراتيجي في العبور من العديد من الأزمات.
وأضاف عثمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المرأة المصرية شريك للرجل بما كفله لها الدستور من تمثيل وتواجد حتى داخل البرلمان والشيوخ، وبما يؤكد على دورها وقدراتها في صناعة الفارق داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
وأفاد أن عام 2021 سيشهد طفرة في نشاط المرأة المصرية بعد نجاحها في تمثيل مصر بالداخل والخارج في العديد من الملفات المهمة وكشريك استراتيجي في العبور من العديد من الأزمات.