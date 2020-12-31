رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنفيذ 98% من تطوير الإنشاءات بـ29 مركزًا بمنظومة التأمين الشامل بأسوان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، عن الموقف التنفيذي للمراكز والوحدات الصحية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بأسوان، والبالغ عددها 112 مركز ووحدة صحية، حيث أشار إلى أن نسبة التنفيذ للمراكز والوحدات الصحية الجاري تطويرها بلغت 85%، فيما بلغت نسبة التنفيذ للمراكز والوحدات الصحية الجاري إنشاؤها جديدًا بالمحافظة 60%.

وأوضح أحمد السبكي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 98% من أعمال الإنشاءات والتطويرات بـ29 مركز ووحدة صحية مقرر عملهم ضمن المنظومة الجديدة بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة أسوان، وهم "السيل الجديد، منشية الخزان، خور عواضة الجديدة، كيما، المحمودية، جزيرة أسوان، الخزان غرب، الجزيرة، عزبة العرب، العدوة، البيارة، نجع ونس، المنصورية بحري، الدر وتنقالة، الكرامة، المالكي، توشكى غرب، الكلح غرب، الرقيقيين، الوقاداب، المريناب، السباعية، العوضلاب، البصيلية قبلي، الشرفا، الشيخ علي، العطواني، الدقاديق، المحاميد".

وأضاف أن إجمالي المراكز والوحدات الصحية الذين تجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال المطلوبة بها 80% بلغت 17 مركز ووحدة صحية، وهم "الصداقة الجديدة، الشلال، العلاقي بمركز أسوان، هيسا، جزيرة سهيل، الكوبانية، منيحة، الخور قبلي، طب الحضري، القفطية، عنيبة، قورتة تالت، العلاقي بنصر النوبة، الطوناب، وادي عبادي".

وتابع: فيما يوجد 24 مركز ووحدة صحية تخطت نسبة تنفيذ وإنجاز الأعمال المطلوبة بهم 70% حتى الآن، وهم "أبوالريش قبلي، الإسماعيلية، كوم إمبو، قطيرة، الرغامة غرب، حجازة، العتمور مستجد، الكفور، عرب كيما، الشطب، الجعافرة، بلانة، قسطل، أبو سمبل، البصيلية بحري، حاجر البصيلية، عمرو بن العاص، حاجر البلاليص، الشهامة، الشراونة قبلي، العوينية، النزل، المفالسة".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه جاري العمل على قدم وساق لرفع معدلات التنفيذ والانتهاء من جميع أعمال التطوير المطلوبة ورفع الكفاءة اللازمة لكافة المراكز والوحدات الصحية بمختلف الإدارات الصحية في محافظة أسوان، (أسوان، دراو، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق، إدفو غرب) والمقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما أكد أن المشروع من أعظم المشروعات التي جرى إنجازها في الإصلاح الاجتماعي، وتمكنت الدولة من وضع نواة منظومة هائلة للتأمين الصحي الشامل في مصر انطلاقًا من محافظة بورسعيد في شهر يوليو من العام الماضي، لافتًا إلى أنه سيتم التوسع بباقي محافظات المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة تباعًا (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وكذلك التوسع في تطبيق المشروع بباقي محافظات الجمهورية مستقبلًا، لتحقيق حلم المصريين في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة ودون تمييز، والذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، موجهًا الشكر إلى الرئيس لثقته في قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطني وإصراره على تحقيق حلم المصريين.

ووجه د. أحمد السبكي، الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لتنسيقية الجهود بين كافة الوزارات المعنية لتذليل أي عقبات أمام نجاح المشروع، والشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على متابعتها الدقيقة والمستمرة وجهودها المبذولة والمتواصلة لإنجاز المشروع، بالإضافة إلى الشكر لرؤساء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتضافر جهودهم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإنجاح إدارة وتمويل وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).

موضوعات متعلقة

أطباء يكشفون كيفية التفرقة بين الإنفلونزا والإصابة بـ«كورونا»

الكنائس تحتفل برأس السنة بإجراءات مشددة.. اليوم

الخارجية: استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة

الصحة العالمية: لا يوجد في مصر أي سلالات جديدة من كورونا

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

أول صور لتصادم 12 سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

استقبلت 73 مليون سائح.. الترويج يساعد على انتعاش السياحة في هوبي بالصين

تايوان تطلق أكبر عرض للألعاب النارية بالعام الجديد

مواعيد القطارات اليوم الخميس 31-12-2020

رغم كورونا.. نيوزيلندا تقيم احتفالات ليلة رأس السنة 2021

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

كاتب ألمانى يكشف كيف كان السادات ملهما لـ كارتر

فى عدد يناير 2021.. «الثقافة الجديدة» تناقش ثراء الرموز والبحث عن خبايا الكنوز

عرض فيلم «فيروس» بمركز الإبداع بدار الأوبرا.. الليلة

عرض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومى.. الليلة