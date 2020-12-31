تنفيذ 98% من تطوير الإنشاءات بـ29 مركزًا بمنظومة التأمين الشامل بأسوان

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، عن الموقف التنفيذي للمراكز والوحدات الصحية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بأسوان، والبالغ عددها 112 مركز ووحدة صحية، حيث أشار إلى أن نسبة التنفيذ للمراكز والوحدات الصحية الجاري تطويرها بلغت 85%، فيما بلغت نسبة التنفيذ للمراكز والوحدات الصحية الجاري إنشاؤها جديدًا بالمحافظة 60%.وأوضح أحمد السبكي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 98% من أعمال الإنشاءات والتطويرات بـ29 مركز ووحدة صحية مقرر عملهم ضمن المنظومة الجديدة بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة أسوان، وهم "السيل الجديد، منشية الخزان، خور عواضة الجديدة، كيما، المحمودية، جزيرة أسوان، الخزان غرب، الجزيرة، عزبة العرب، العدوة، البيارة، نجع ونس، المنصورية بحري، الدر وتنقالة، الكرامة، المالكي، توشكى غرب، الكلح غرب، الرقيقيين، الوقاداب، المريناب، السباعية، العوضلاب، البصيلية قبلي، الشرفا، الشيخ علي، العطواني، الدقاديق، المحاميد".وأضاف أن إجمالي المراكز والوحدات الصحية الذين تجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال المطلوبة بها 80% بلغت 17 مركز ووحدة صحية، وهم "الصداقة الجديدة، الشلال، العلاقي بمركز أسوان، هيسا، جزيرة سهيل، الكوبانية، منيحة، الخور قبلي، طب الحضري، القفطية، عنيبة، قورتة تالت، العلاقي بنصر النوبة، الطوناب، وادي عبادي".وتابع: فيما يوجد 24 مركز ووحدة صحية تخطت نسبة تنفيذ وإنجاز الأعمال المطلوبة بهم 70% حتى الآن، وهم "أبوالريش قبلي، الإسماعيلية، كوم إمبو، قطيرة، الرغامة غرب، حجازة، العتمور مستجد، الكفور، عرب كيما، الشطب، الجعافرة، بلانة، قسطل، أبو سمبل، البصيلية بحري، حاجر البصيلية، عمرو بن العاص، حاجر البلاليص، الشهامة، الشراونة قبلي، العوينية، النزل، المفالسة".وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه جاري العمل على قدم وساق لرفع معدلات التنفيذ والانتهاء من جميع أعمال التطوير المطلوبة ورفع الكفاءة اللازمة لكافة المراكز والوحدات الصحية بمختلف الإدارات الصحية في محافظة أسوان، (أسوان، دراو، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق، إدفو غرب) والمقرر عملهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.كما أكد أن المشروع من أعظم المشروعات التي جرى إنجازها في الإصلاح الاجتماعي، وتمكنت الدولة من وضع نواة منظومة هائلة للتأمين الصحي الشامل في مصر انطلاقًا من محافظة بورسعيد في شهر يوليو من العام الماضي، لافتًا إلى أنه سيتم التوسع بباقي محافظات المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة تباعًا (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، وكذلك التوسع في تطبيق المشروع بباقي محافظات الجمهورية مستقبلًا، لتحقيق حلم المصريين في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة ودون تمييز، والذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، موجهًا الشكر إلى الرئيس لثقته في قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطني وإصراره على تحقيق حلم المصريين.ووجه د. أحمد السبكي، الشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لتنسيقية الجهود بين كافة الوزارات المعنية لتذليل أي عقبات أمام نجاح المشروع، والشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على متابعتها الدقيقة والمستمرة وجهودها المبذولة والمتواصلة لإنجاز المشروع، بالإضافة إلى الشكر لرؤساء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتضافر جهودهم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإنجاح إدارة وتمويل وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).