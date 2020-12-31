فرج عامر يشيد بتوجيه الرئيس بتطوير جميع محطات المياه بالمحافظات

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بتوفير جميع الموارد المالية من أجل تطوير كل محطات المياه بالمحافظات والقرى الريف المصري.وأكد فرج عامر، في بيان له، أن هُناك آلافًا من القُرى تعاني من الفقر المائي، وحان الوقت لإتاحتها لعيش حياة كريمة، وفقا لتعليمات الرئيس السيسي، وحرصه على النهوض بالمواطن المصري البسيط.وشدّد عضو مجلس النواب، على ضرورة "سُرعة" التحرك لتطوير نظم الري الحقلي وإعادة تاهيل المجاري المائية للحفاظ على كميات المياه المتاحة وتحقيق أفضل وسائل استغلال المياه في ظل الفقر المائي الذي يعاني منه المواطن الريفي تحديدًا.وأضاف، أن تطوير شبكات ري الصرف الصحي في القرى والمحافظات، سيعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، وتلبية حاجات المُزارعين، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لمبادرة "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية في الريف المصري على مستوى الجمهورية.