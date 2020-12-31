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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير أمراض معدية يتوقع السيطرة على «كورونا» بحلول خريف 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه يتوقع أن تصل البلاد إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يعرف بمناعة القطيع، من خلال اللقاحات تكفي لعودة بعض مظاهر الحياة الطبيعية بحلول خريف 2021، على الرغم من العقبات التي تواجه المراحل الأولى من طرح اللقاح.

أدلى «فاوتشي» بهذه التصريحات خلال مناقشة عبر الإنترنت للجائحة مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي أعلن في بداية النقاش أن الولاية رصدت سلالة جديد أسرع انتشارا من فيروس كورونا، وهى السلالة التي ظهرت في بريطانيا في البداية، وذلك بعد يوم من توثيق ظهور أول حالة أمريكية معروفة بالسلالة الجديدة في كولورادو.

وقال «فاوتشي»، إنه لم يفاجأ، مشيرًا إلى أنه من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد، وأن الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات أمر طبيعي.

وأضاف «يبدو أن هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر»، ومع ذلك فإن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من «كوفيد-19» يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى بهذه (السلالة)، ما يعني أن أي مناعة مكتسبة بالفعل تحمي من هذه السلالة بالذات.

ولفت فاوتشي وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إلى إنه واثق من التغلب على مواطن الخلل في توزيع اللقاح، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تصبح التطعيمات متاحة على نطاق واسع لعامة الناس بحلول أبريل.

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