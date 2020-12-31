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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيفية قضاء ليلة رأس السنة 2021.. احتفل بها جوجل على طريقته الخاصة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
رأس السنة
رأس السنة
شيماء حسين
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يوافق اليوم الخميس 31 ديسمبر ليلة رأس السنة 2021 حيث احتفل بها جوجل على طريقته الخاصة بتغيير شعاره الرسمي "اللوجو" الخاص به إلى صور خاصة بالاحتفال بالكريسماس.


ويرصد الدستور من خلال التقرير التالي كيفية الاحتفال برأس السنة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

ليلة رأس السنة 2021 

اعتاد محرك البحث العالمي "جوجل" الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة من كل عام بتغيير شعاره الرسمي " اللوجو"، إلى صور خاصة باحتفالات أعياد الكريسماس من أيس مان وبيوت الثلج وبابا نويل وهدايا بابا نويل وذلك لإضافة البهجة على مستخدميه من العملاء خلال ليلة رأس السنة للاحتفال بعام 2021 الجديد والذي بدأ منذ الساعات الأولى في يوم 31 ديسمبر 2020 ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح 1 يناير من العام الجديد.

 

كيفية الاحتفال بالعام الجديد في ظل كورونا 2021

عام 2021 يحمل في طياته الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يفرض علينا جميعا التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بالفيروس الذي يخترق الجهاز التنفسي من جراء لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم ويعمل على إضعاف الخلايا المناعية ويدمر الأجهزة الحيوية في الجسم لذلك يجب أن يراعي خلال الاحتفال برأس السنة هذا التباعد الاجتماعي حتى تفادي انتشار العدوى.

 

أبرز رسائل التهنئة بالعام الجديد

قبل معرفة كيفية قضاء ليلة رأس السنة 2021.. كيف احتفل بها جوجل على طريقته الخاصة يجب على الجميع أن نعرف أبرز العبارات والرسائل المتبادلة للتهنئة بالعام الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الهواتف المحمولة وأبرزها :-

كل عام وأنتم إلى الله أقرب .. مع بداية العام الجديد تقبل الله منا صالح الأعمال

أتمنى دوام السعادة للجميع في أيام العام الجديد 2021


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