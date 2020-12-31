بـ12.3 مليار جنيه.. تطوير 112 مركزا و11 مستشفى بأسوان لدخول التأمين الشامل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، والتحول الرقمي وميكنة الخدمات بالتعاون مع وزارات المالية والتخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي، ومرورًا بالتأهيل والتدريب للعنصر البشري والبعثات للأطقم الطبية لتعزيز الخبرات بمختلف التخصصات الطبية وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.وأضافت في بيان لها، أن التوعية تعد أحد الركائز الهامة في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل كما أننا نستهدف تفعيل سبل التواصل المجتمعي مع المواطنين، وصولًا إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية وإتاحة اختيار مقدمي الخدمة الصحية بما يضمن تحقيق رضاء المنتفع عن الخدمة.وأشارت إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير لـ 112 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 11 مستشفى مقرر إدراجها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في أسوان وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بتكلفة 12.3 مليار جنيه مصري، تشمل 9.2 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت، 2.5 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل لمدة 3 أشهر.وأوضحت أنه منذ مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي بلغ إجمالي عدد المسجلين من المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بأسوان 753،229 ألف مواطن حتى الآن، وفتح ما يقرب من 182 ألف ملف عائلي، وذلك بما يعادل نسبة التسجيل 48،7% من إجمالي سكان المحافظة.وأكدت أنه جاري العمل على قدم وساق لرفع معدلات التنفيذ والانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة بالمنشآت الصحية سالفة الذكر وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في أسوان، وتقديم خدماتها الصحية للمواطنين على الوجه الأكمل وفق أعلى معايير الجودة.