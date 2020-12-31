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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق هائل بمخبز وسط الأقصر (صور)

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:25 ص
حريق هائل بمخبز
حريق هائل بمخبز
هدي الامير
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اندلع حريق هائل داخل مخبز بمنطقة وسط مدينة الأقصر، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة.

وتلقى اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد اندلاع حريق بداخل مخبز بمنطقة المنشية بوسط مدينة الأقصر، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة، دون وقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارة إطفاء إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق قبيل انتقاله إلى المباني المجاورة للمخبز.

حرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق بالواقعة.
حريق هائل بمخبز وسط الأقصر (صور)
حريق هائل بمخبز وسط الأقصر (صور)
حريق هائل بمخبز وسط الأقصر (صور)
حريق هائل بمخبز وسط الأقصر (صور)
حريق هائل بمخبز وسط الأقصر (صور)
حريق هائل بمخبز وسط الأقصر (صور)

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