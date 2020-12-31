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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

17.710 إصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
كورونا في جنوب إفريقيا
كورونا في جنوب إفريقيا
وكالات
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سجلت جنوب إفريقيا عددا يوميا قياسيا جديدا لإصابات فيروس كورونا المستجد، بلغ 17 ألفا و710 حالات مصابة بمرض "كوفيد19-"، وذلك بعد أيام من تطبيق إجراءات مكافحة انتشار الموجة الثانية من الاصابات المتزايدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الصحة قولها في بيان لها صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء هو مليون و39 ألفا و161 حالة، و28 ألف و33 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

وتنتشر في جنوب لإفريقيا سلالة جديدة من الفيروس يُعتقد أنها أكثر قابلية للانتقال، ما اضطر العديد من الدول إلى فرض قيود على المسافرين من جنوب أفريقيا منذ اكتشاف السلالة المتحورة.

وفُرضت قيود على الحركة في جميع أنحاء جنوب أفريقيا في نهاية مارس.

وتم تخفيفها قبل بضعة أشهر ولكن تم تشديدها مرة أخرى لموسم الأعياد.

وانتشر فيروس كورونا ببطء نسبيا في القارة الأفريقية ككل، مع انخفاض إجمالي عدد الحالات مقارنة بمناطق أخرى.

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