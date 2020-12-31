الصحة: فحص 97 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي الشامل لـ97،916 ألف مواطن، ضمن عمليات الفحص الطبي التي تتم بعد فتح الملفات الفردية والعائلية للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان، قبل البدء في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عمليات الفحص الطبي الشامل للمواطنين تتم عند التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، وذلك للاطمئنان على صحة جميع أفراد الأسرة والتعرف على التاريخ المرضي العائلي من حيث وجود تاريخ عائلى للإصابة بالأمراض المزمنة أو أي أمراض وراثية أخرى من عدمه حتى يتم تسجيلها بالملف الطبي العائلي لأفراد الأسرة والذي يتم من خلاله حصولهم على كافة الخدمات والرعاية الصحية التي تكفلها المنظومة الجديدة دون تمييز.وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على تأسيس نظام صحي قوي بأحدث المعايير العالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية في مصر، وذلك بداية من التخطيط الصحي للمنظومة المبني على أحدث ما توصل إليه علم النظم الصحية بتوفير الخدمات الصحية حسب احتياجات وطبيعة كل محافظة.