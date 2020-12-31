رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: فحص 97 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي الشامل لـ97،916 ألف مواطن، ضمن عمليات الفحص الطبي التي تتم بعد فتح الملفات الفردية والعائلية للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان، قبل البدء في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظة.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عمليات الفحص الطبي الشامل للمواطنين تتم عند التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، وذلك للاطمئنان على صحة جميع أفراد الأسرة والتعرف على التاريخ المرضي العائلي من حيث وجود تاريخ عائلى للإصابة بالأمراض المزمنة أو أي أمراض وراثية أخرى من عدمه حتى يتم تسجيلها بالملف الطبي العائلي لأفراد الأسرة والذي يتم من خلاله حصولهم على كافة الخدمات والرعاية الصحية التي تكفلها المنظومة الجديدة دون تمييز.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على تأسيس نظام صحي قوي بأحدث المعايير العالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية في مصر، وذلك بداية من التخطيط الصحي للمنظومة المبني على أحدث ما توصل إليه علم النظم الصحية بتوفير الخدمات الصحية حسب احتياجات وطبيعة كل محافظة.

موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

اجازة البنوك في رأس السنة الميلادية 2021

أول صور لتصادم 12 سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

استقبلت 73 مليون سائح.. الترويج يساعد على انتعاش السياحة في هوبي بالصين

تايوان تطلق أكبر عرض للألعاب النارية بالعام الجديد

مواعيد القطارات اليوم الخميس 31-12-2020

رغم كورونا.. نيوزيلندا تقيم احتفالات ليلة رأس السنة 2021

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

كاتب ألمانى يكشف كيف كان السادات ملهما لـ كارتر

فى عدد يناير 2021.. «الثقافة الجديدة» تناقش ثراء الرموز والبحث عن خبايا الكنوز

عرض فيلم «فيروس» بمركز الإبداع بدار الأوبرا.. الليلة

عرض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومى.. الليلة