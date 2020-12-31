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مصر

مصدر: وزيرة الصحة وجهت باستمرار عمل المبادرات الرئاسية في المستشفيات

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اجتمعت مع وكلاء الوزارة بكافة المحافظات، ووجهت خلال الاجتماع باستمرار العمل داخل المبادرات الرئاسية والمحافظة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ "الدستور" أنها شددت على فحص درجة حرارة كافة المنتفعين من الخدمات الطبية داخل المبادرات، للتأكد من عدم ظهور عرض ارتفاع درجة الحرارة اكثر أعراض فيروس كورونا انتشارا لتجنب حدوث طفرة كبيرة في إصابات الفيروس.

وأكدت وزيرة الصحة، أن حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018 تحت شعار 100 مليون صحة، ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث أصبحت مصر تمتلك نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.

وكانت الزظير قد أوضحت في بيان لها أنه تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، حيث وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة، مشيرة إلى أنه تم القضاء على فيروس سي خلال 7 أشهر، وتم فحص 75 مليون مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" وتقديم العلاج للمرضى بالمجان، كما تم فحص أكثر من 10 ملايين و500 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وفحص أكثر من 290 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، فضلًا عن إجراء 592 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، وفحص أكثر من 5 ملايين طالب ضمن مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم والتي تم إطلاقها تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر نوفمبر الماضي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تقديم الرعاية الصحية الشاملة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال الحفاظ على التطعيمات الأساسية، وتقديم الخدمة الطبية لجميع المرضى بمختلف التخصصات من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لعدم الاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس وغير المصابين، فضلًا عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والتي تم من خلالها فحص أكثر من 22 مليون مواطن، مما ساهم في تحسين صحة المواطنين وخفض معدل الوفيات بالفيروس.

ونوهت إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، حيث تم تخصيص مستشفيات الفرز والعزل للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن وضع بروتوكولات لتشخيص الحالات وكذلك بروتوكولات العلاج والتي تم وضعها قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأثبتت فاعليتها في ارتفاع معدل الشفاء للحالات المصابة بالفيروس.

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