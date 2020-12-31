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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

الأستاذ والتلميذة.. قصة حب روجينا وأشرف زكي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
روجينا وأشرف زكي
روجينا وأشرف زكي
هويدا سعيد
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حالة من التفاعل تشهدها صفحات السوشيال ميديا، بعد مغازلة الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، لزوجته الفنانة روجينا، لذلك نصحبكم مع قصة حب الثنائي:

يعتبر أشرف زكى وروجينا من أكثر الثنائيات الفنية نجاحًا، فعلى الرغم من نجاح زكى ومشاغله، تقف وراءه روجينا داعمة له، تسانده فى جميع خطواته.

قصة حب روجينا وأشرف زكي
كان الفنان أشرف زكي يعمل معيدا في معهد السينما والتي كانت روجينا طالبة به، فاعجب بها الفنان أشرف زكي من أول مرة رأئها فيها، فقرر الزواج منها، وقضيا شهر العسل داخل مصر بأحد الفنادق بمدينة شبرا منت، واقتصر الشهر ليومين فقط، والسبب فى ذلك هو قلة الإمكانيات المادية لديهما في وقتها، ولكن لم يؤثر ذلك عليهما.

فرق العمر بين روجينا وأشرف زكي
لم تفكر روجينا في فرق السن بينها وبين الفنان أشرف زكي في ذلك الوقت، والذي كان يكبر عنها بـ 13 عاما.

توتر وطلاق
وكعادة الحياة الزوجية والأسرية داخل كل المنازل المصرية التى توجه بعض المشاكل والأزمات، شهدت العلاقة بين روجينا وأشرف زكى بعض التوتر الذى أسفر عن انفصالهما، وذلك بسبب إصابتهما بنوع من الجفاء فى المشاعر والتعامل مع بعضهما، ولكن هذا الانفصال لم يستمر سوى عدة أشهر فقط، حتى عادا لبعضهما مرة أخرى، وأصبحت سعادتهما فى سعادة أبنائهما.

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