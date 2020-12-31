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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على رامز جلال لسرقة فكرة برنامجه الرمضانى اليوم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
رامز جلال
رامز جلال
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حكمها في الدعوي رقم 983 والتي يحاكم بها كل من رامز جلال ومالك قناة إم بي سي بالاعتداء على الملكية الفكرية.

وكان المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح رفعا طلبًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني، وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، حيث قام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة.

وتضمنت أوراق القضية أن هيام سليم صاحبة الفكرة المكتوبة لبرنامج رامز تحت الأرض ورامز تحت الصفر، وهي بذلك شريك في تأليف المصنف السمعى البصرى وقد قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29- 5 -2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا أنها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيًا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.

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