أول صور لتصادم 12 سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

حصل «الدستور» على صور لتصادم 12 سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم «الكارتة» بسبب الشبورة.اصطدمت صباح اليوم الخميس، 12 سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بالقرب من «الكارتة»؛ بسبب الشبورة، ما أدى إلى انقلابهم، وإصابة عدد كبير من المواطنين.وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.