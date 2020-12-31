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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم 3 جمعيات أهلية معدات إعادة تدوير المخلفات بالوادي الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:05 ص
تسليم جمعيات أهلية
تسليم جمعيات أهلية معدات إعادة تدوير المخلفات
محمد مهدي
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تسلمت جمعية تنمية المجتمع بالبشندي التابعة لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، المعدات الخاصة بمشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية وخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لدعم الجمعيات الأهلية من وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد محمد العديسي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالوادي الجديد، تسليم 3 جمعيات أهلية من بينها قرية البشندي والتي حظت أن تفوز ضمن 10 قرى على مستوى الجمهورية في جائزة التميز الحكومي كونها من أبرز القرى التي قضت على البطالة نهائيا، حيث تم تسليم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالبشندي جرار زراعي ومقطورة ومفرمه ومكبس من مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع لتخدم عملية الزراعة للمزارعين بنطاق كل جمعية وبسعر التكلفة للمواطن.

وأضاف العديسي، أن مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي تغزو الصحراء الغربية لتنمية وتطور وتعمل على رفاهية الإنسان ومعاونته لتحويل الصحراء إلى جنة وتحقق استحقاقات التنمية وتنفيذ خارطة الطريق تحت قيادة حكيمة ومخلصة تطوع وزارتها لخدمة مواطني الوادي الجديد.

وأوضح أشرف آدم مدير إدارة التنمية بالمديرية أن الادارة رشحت تلك الجمعيات وفق احتياجات المناطق التابعة لها ودراسات الجدوى المعدة، مؤكدًا على استخدام المفارم الخاصة بمخلفات النخيل لاستخدامه في الأسمدة العضوية وغيره بدلًا من تركها ما يزيد من الحرائق.
تسليم 3 جمعيات أهلية معدات إعادة تدوير المخلفات بالوادي الجديد
تسليم 3 جمعيات أهلية معدات إعادة تدوير المخلفات بالوادي الجديد
تسليم 3 جمعيات أهلية معدات إعادة تدوير المخلفات بالوادي الجديد
تسليم 3 جمعيات أهلية معدات إعادة تدوير المخلفات بالوادي الجديد
تسليم 3 جمعيات أهلية معدات إعادة تدوير المخلفات بالوادي الجديد
تسليم 3 جمعيات أهلية معدات إعادة تدوير المخلفات بالوادي الجديد

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