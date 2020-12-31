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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد سير العمل بمستشفى السنطة المركزي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:02 ص
وكيل صحة الغربية
وكيل صحة الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، والدكتور هشام شيحه، مدير إدارة المستشفيات، مستشفى السنطة المركزي لتفقد ماتم انجازه من مبنى المستشفى الجديد وتوفر المستلزمات والأدوية والتزام الطاقم الطبي بالتواجد وحسن التعامل مع المرضى، والاطمئنان على توفر عدد كافي من اسطوانات الاكسجين وشبكة الغازات

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، على ضرورة سلامة الأجهزة وعدم وجود أعطال، كما تفقد مرضى الغسيل الكلوى ورضاهم عن الخدمة المقدمة، مشيرا إلى تفاعل ومشاركة المجتمع المدنى ورجال الأعمال لدعم الدولة في ظل الظروف الراهنة

وقد أثنى" حميدة" على الطاقم الطبي للمجهود المبذول والخدمة المقدمة، رغم تطوير مبنى المستشفى والعمل فى ظروف غير عادية لاستقبال المرضى والعزل بنفس الأداء المتميز.

من جانبه أشار الدكتور هشام شيحه، الى أنه قد تم الانتهاء من عمل قاعدة "تانك" الاكسجين المخصص لمستشفى السنطه للقضاء تماما على مشكلة أي نقص فى الاكسجين حرصا على المواطنين.

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