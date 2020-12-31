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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«هاستينجز» نائبًا للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:02 ص
جوتيريش
جوتيريش
وكالات
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، اليوم الخميس، تعيين الكندية لين هاستينجز، نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث ستعمل أيضًا كمنسق مقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وخلفت الأيرلندي جيمي ماكغولدريك الذي يشعر الأمين العام بالامتنان له لخدماته الملتزمة والمتفانية، وفقا لمذكرة صحفية صادرة عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وجاء في المذكرة الصحفية أن «هاستينجز ستجلب لهذا المنصب خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجالات الشؤون الإنسانية وتنسيق التنمية والشؤون السياسية».

منذ عام 2018، شغلت هاستينجز منصب نائب المدير في قسم العمليات والدعم في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في نيويورك.
وسابقا، كانت مستشارة أولى في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (2014-2018)، والمديرة القطرية لباكستان في مكتب (OCHA) لتنسيق الشؤون الإنسانية (2011-2014) ورئيسة طاقم مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (2003-2011).

وعملت هاستينجز أيضا كممثلة للأمم المتحدة في مكتب مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لفك الارتباط في غزة، وفي مناصب عليا في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كوسوفو وتيمور الشرقية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، مارست القانون في القطاع الخاص وأجرت بحثا قانونيا للجنة الدولية للحقوقيين.

وُلدت هاستينجز في كندا، وحاصلة على درجة الماجستير في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في القانون وفي الآداب أيضا من جامعة وندسور في كندا.

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