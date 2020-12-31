رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شابين في حادث سير بدمياط

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
حادث سير
حادث سير
حسام فهمي
طباعة
انقلبت سيارة على الطريق الواصل بين مدينة العاشر من رمضان ومحافظة دمياط، صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن وفاة شابين.

وتجمع الأهالي في محاولة لإنقاذ الشابين وتم نقلهما الي المستشفى لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف ولكنهما كانا قد لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وجرى التعرف على هويتهم لإخطار ذويهم لاستلام جثمانيهم واستخراج تصاريح الدفن الخاصة بهم، حيث أسفر الحادث عن مصرع كلا من المهندس محمد أشرف السنباطي من تل الكاشف والدكتور مصطفى عبد الهادي شعبان من كفر المياسرة.

أخطرت قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر بالواقعة.

موضوعات متعلقة

الخارجية: استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

الإعدام للمتهمين في «قتل فتاة المعادي»

أول صور لتصادم 12 سيارة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

استقبلت 73 مليون سائح.. الترويج يساعد على انتعاش السياحة في هوبي بالصين

تايوان تطلق أكبر عرض للألعاب النارية بالعام الجديد

مواعيد القطارات اليوم الخميس 31-12-2020

رغم كورونا.. نيوزيلندا تقيم احتفالات ليلة رأس السنة 2021

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

كاتب ألمانى يكشف كيف كان السادات ملهما لـ كارتر

فى عدد يناير 2021.. «الثقافة الجديدة» تناقش ثراء الرموز والبحث عن خبايا الكنوز

عرض فيلم «فيروس» بمركز الإبداع بدار الأوبرا.. الليلة

عرض مسرحية «المتفائل» على خشبة المسرح القومى.. الليلة