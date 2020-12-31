مصرع شابين في حادث سير بدمياط

انقلبت سيارة على الطريق الواصل بين مدينة العاشر من رمضان ومحافظة دمياط، صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن وفاة شابين.وتجمع الأهالي في محاولة لإنقاذ الشابين وتم نقلهما الي المستشفى لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف ولكنهما كانا قد لفظا أنفاسهما الأخيرة.وجرى التعرف على هويتهم لإخطار ذويهم لاستلام جثمانيهم واستخراج تصاريح الدفن الخاصة بهم، حيث أسفر الحادث عن مصرع كلا من المهندس محمد أشرف السنباطي من تل الكاشف والدكتور مصطفى عبد الهادي شعبان من كفر المياسرة.أخطرت قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر بالواقعة.