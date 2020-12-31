اصطدام 12 سيارة بكارتة طريق الإسماعيلية الصحراوى

اصطدمت صباح اليوم 12 سيارة بكارتة طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب الشبورة، مما أدى إلى انقلابهم، وإصابة عدد كبير من المواطنين.كانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باصطدام 12 سيارة بكارتة طريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.