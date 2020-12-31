مطالبات أمام البرلمان التركي حول إرسال الكرديات إلى سوريا

قدم تولاي حاتيموغولاري، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، تحقيقًا برلمانيًا، موجهًا إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بشأن مزاعم اختطاف مئات النساء والفتيات الكردات في شمال سوريا على يد أتراك- مليشيات مدعومة، ونقلها إلى ليبيا لبيعها كعبيد جنس، وفقا لما نقته «أراب نيوز».وتصدرت المزاعم المروعة عناوين الأخبار مؤخرًا مع شبكة تقرير عفرين الإخبارية، التي كشفت عن شهادات ناجين من مدينة عفرين شمال غرب سوريا عن مستشفيات مليئة بجثث النساء والفتيات المخطوفات المتهمات بدعم الإرهاب.وتساءل «غلاري» عما إذا كانت المزاعم بأن نساء كردية من عفرين، يتم اختطافهن عبر تركيا صحيحة، مضيفًا: «هل تحققون في مزاعم إرسال فتيات ونساء من عفرين إلى ليبيا كعبيد؟.. هل الحكومة التركية على علم بالاعتداءات الجنسية في معسكرات وسجون عفرين؟ هل ستتخذون الخطوات اللازمة للتعامل مع هذه الانتهاكات للحقوق؟ هل ستقومون بأنشطة منسقة مع المنظمات الدولية في هذا الصدد؟».يأتي هذا بينما شهدت بعض النساء تعذيبا في مخيمات شمال سوريا، حيث زُعمت بعض النساء الأخريات أنهن محتجزات كسجينات، وتعرضن للإيذاء والاغتصاب من قبل المرتزقة.يذكر أنه يتم توثيق تفاصيل الادعاءات بشكل منتظم في إطار مشروع نساء عفرين المفقودات، الذي يتتبع عمليات اختطاف النساء والفتيات الكرديات في عفرين منذ عام 2018.