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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة قطر تتراجع 27. 0% بمستهل آخر تعاملات 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:57 ص
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران
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هبطت مؤشرات بورصة قطر، لدى مستهل اخر تعاملات العام الجاري 2020، بدعم مت تراجع اسهم 4 قطاعات رئيسية، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.27% خاسرًا 28.68 نقطة ليصل إلى مستوى 10505.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 64 مليون سهم بقيمة 110.4 مليون ريال عبر تنفيذ 1987 صفقة، وتراجع 23 سهمًا، وارتفع 15 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت اسهم 4 قطاعات رئيسية، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما ارتقع قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.10%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.

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