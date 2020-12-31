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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 194 ألفا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:51 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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سجلت البرازيل 1194 حالة وفاة بسبب مرض فيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع عدد الوفيات على المستوى الوطني إلى 193875، حسبما ذكرت وزارة الصحة اليوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، كشفت الاختبارات عن 55649 حالة إصابة أخرى، ما يرفع العدد على مستوى البلاد إلى 7619200 حوفي الوقت نفسه، كشفت الاختبارات عن 55649 حالة إصابة أخرى، ما يرفع العدد على مستوى البلاد إلى 7619200 حالة.

وتعد ولاية ساو باولو الجنوبية الشرقية، الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، الأكثر تضررا من الوباء بـ46477 حالة وفاة و1452078 حالة إصابة.

ومع استمرار ارتفاع الحالات، ارتفعت الوفيات بنسبة 57 % والإصابات بنسبة 68 % بحلول ديسمبر، وفقا لبيان صادر عن حكومة ساو باولو.

ودعا مركز طوارئ كوفيد-19 في الولاية وجمعية باوليستا لعلم العدوى السكان إلى إظهار "التضامن" من خلال تجنب الحفلات والتجمعات ليلة رأس السنة الجديدة.

وسيتم فرض إجراءات إغلاق صارمة للحد من انتشار كوفيد-19 من 1 إلى 3 يناير.

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