المركزي الألماني يعرب عن مخاوفه من نطاق إجراءات التحفيز المالي لمنطقة اليورو

شكك ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني في قرار البنك المركزي الأوروبي تعزيز البرنامج الطارئ لشراء السندات، في إطار إجراءات المركزي الأوروبي لدعم اقتصادات منطقة اليورو في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال فايدمان وهو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع صحيفة راينشه بوست الألمانية نشرت اليوم الخميس "دعم السياسة النقدية للاقتصاد ضرورة، لكن لدى شكوك بشأن المدى الجديد الذي تقرر لشراء السندات، بالإضافة إلى ذلك من المهم أن يتم التخلي عن هذه الإجراءات عندما تنتهي حالة الطوارئ التي فرضت اتخاذها".ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فايدمان قوله إن السياسيين بشكل عام تعاملوا بصورة جيدة مع التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، رغم أنه عليهم ألا يعتمدوا على استمرار أسعار الفائدة المنخفضة بصورة دائمة، "سيكون رفع أسعار الفائدة واجب إذا ما تطلبت توقعات معدل التضخم ذلك"، مضيفا أن مثل هذا التغيير "قد يستغرق بعض الوقت".وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا لاحتواء الأضرار المالية الناجمة عن الجائحة، قال فايدمان إن عبء الديون على ألمانيا سيكون أقل مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009، مضيفا "لقد رأينا في الصيف أن الاقتصاد يمكن أن ينتعش مرة أخرى بسرعة بعد رفع إجراءات الإغلاق، لهذا السبب فإن الموجة الثانية لا تعني أننا نتشكك الآن بشكل أساسي في توقعاتنا" الاقتصادية.