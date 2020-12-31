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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

«إيبارشية الفيوم» تعلن ترتيبات عيد الميلاد المجيد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
إيبارشية الفيوم
إيبارشية الفيوم
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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أعلنت إيبارشية الفيوم للأقباط الأرثوذكس؛ اقتصار صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد على كهنة الإيبارشية فقط.

وتابعت إيبارشية الفيوم في بيانها: "اقتصار صلوات الجنازات على أهالى المنتقل فقط؛ بحد أقصي 20 فردًا فقط"، مضيفة: "التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة خلال التواجد في الكنائس ولابد من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وتحتفل الكنائس المصرية المختلفة، اليوم الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، وذلك بإجراءات احترازية مشددة.

وقررت إيبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، وذلك منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وبعد إصابة عدد من الكهنة والخدام بالكنائس المختلفة.

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