«وقاية النباتات» ينظم دورة تدريبية حول كيفية إنشاء منحل عسل

ينظم معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة، دورة تدريبية بعنوان "إنشاء منحل كمشروع إنتاجي صغير" خلال الفترة من 4-5 يناير 2021.وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة لما لنحل العسل من أهمية في حياة الإنسان وغذائه من ناحية منتجاته مثل العسل وغذاء الملكات وشمع العسل وحبوب اللقاح والبروبوليس وسم النحل والتي لها دور كبير كغذاء وعلاج، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه النحل في زيادة إنتاجية المحاصيل من خلال عملية التلقيح التي تتم بواسطة النحل.وترجع أهمية هذه الدورة أيضًا في أنها تسهم في خلق فرص عمل للشباب والخريجين من خلال إنشاء منحل كأحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمربحة في نفس الوقت، حيث لا تحتاج إلى رأس مال كبير ودورة رأس المال فيها سريعة.يحاضر في هذه الدورة خبراء متخصصون ومتميزون من أساتذة قسم بحوث النحل بالمعهد وتشتمل محاور الدورة على التعرف على كيفية إنشاء منحل وطرق تربية النحل وأنواعه وأعمال النحالة وما المنتجات المختلفة لنحل العسل وفوائدها؟.