استقبلت 73 مليون سائح.. الترويج يساعد على انتعاش السياحة في هوبي بالصين

استقبل ما يقرب من 400 موقع منظري من المستوى الأول في مقاطعة هوبي بوسط الصين أكثر من 73 مليون سائح في نشاط ترويجي مدته خمسة أشهر لإحياء قطاع السياحة في أعقاب وباء كوفيد-19.وجاء أكثر من 22 % من السياح من مناطق أخرى على مستوى المقاطعة في الصين، وفقا لما ذكرته إدارة الثقافة والسياحة بالمقاطعة.ويقدم النشاط، الذي بدأ في 8 أغسطس وينتهي في 31 ديسمبر، دخولًا مجانيًا إلى 390 موقعًا ذات مناظر خلابة في المقاطعة.وتم إصدار قسائم استهلاك لتعزيز الاستهلاك في قطاع الثقافة والسياحة في عدة مدن، بما في ذلك حاضرة المقاطعة ووهان.وقالت الإدارة إنه في الفترة من 8 أغسطس إلى 30 ديسمبر، شهد إجمالي 337 موقعا سياحيا بلوغ عدد السياح إلى المستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أو تجاوزه.ونظمت وكالات السفر في هوبي 16242 فوجا سياحيا تضم أكثر من 100 عضو لكل منه واستقبلت ما يقرب من 17.2 مليون سائح في جولات جماعية، بزيادة حوالي 10 ملايين عن العدد الذي تم تلقيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.بفضل الانتعاش السياحي، انتعش قطاعا الفنادق والمطاعم أيضا. وحتى الآن، أعيد افتتاح 355 من فنادق النجوم في هوبي، وهو ما يمثل 94.7 % من إجماليها في المقاطعة، وفقًا للإدارة.