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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تشتري 1.2 مليون جرعة من لقاح «سينوفارم17» الصيني

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
لقاح سينوفارم17
لقاح سينوفارم17
وكالات
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قال شودري فؤاد حسين وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني، اليوم الخميس، إن باكستان ستشتري 1.2 مليون جرعة من لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 من شركة سينوفارم الصينية في أول تأكيد رسمي على شراء لقاح في باكستان التي تواجه الموجة الثانية من تفشي الجائحة.

ووافقت الصين اليوم الخميس،على استخدام لقاح للوقاية طورته وحدة تابعة لشركة سينوفارم العملاقة للأدوية المدعومة من الدولة، وهي أول موافقة للقاح يطرح للجمهور.

وقال شودري فؤاد حسين وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني على تويتر "اللجنة الحكومية قررت شراء 1.2 مليون جرعة في بادئ الأمر من لقاح الشركة الصينية سينوفارم والذي سيطرح مجانا على العاملين في الصفوف الأولى (لمكافحة المرض) في الربع الأول من 2021".

وكانت باكستان قد أقرت في وقت سابق هذا الشهر تمويلا قدره 150 مليون دولار لشراء اللقاحات لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر والتي تمثل خمسة بالمئة من السكان أولا.

وقال الوزير اليوم "إذا أراد القطاع الخاص استيراد أي لقاح آخر حاصل على موافقة دوليه فليفعل".

ودخلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة في موجة جديدة من تفشي الجائحة، إذ سجلت 58 وفاة بالمرض أمس الأربعاء ليتجاوز إجمالي الوفيات مستوى العشرة آلاف.

وسجلت كذلك 2475 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 479715 حالة.

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