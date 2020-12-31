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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تدين انفجارات مطار عدن

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
انفجارات مطار عدن
انفجارات مطار عدن
منار أحمد
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أدانت الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار عدن، معربة عن شعورها بحزن عميق لفقدان الأرواح، بحسب تعبيرها.

وأضافت، أن الهجوم يظهر نوايا خبيثة لمن يحاولون زعزعة استقرار اليمن، مؤكدة أن الهجمات لن توقف أو تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.

كما شددت على ضرورة وقف أعمال العنف في اليمن وتقديم الجناة إلى العدالة، معلنة دعمها للحكومة الشرعية اليمنية من أجل مستقبل أفضل لليمنيين.

يشار إلى أن وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني قد طالب المجتمع الدولي بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية.

وأعلن عن سقوط قتيل ونحو 10 جرحى من الإعلاميين في الاعتداء على مطار عدن، مناشدًا المجتمع الدولي بمحاكمة قيادات الحوثيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ودوت 3 انفجارات في مطار عدن، الأربعاء، بعد قليل من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة، التي كان من المفترض أن تستأنف عملها اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة.

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