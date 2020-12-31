وكيل صحة مطروح يتابع جاهزية مستشفى رأس الحكمة لاستقبال المرضى

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى رأس الحكمة شرق مطروح، لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزيتها لاستقبال المرضى، بحضور الدكتور أحمد التهامي، مدير المستشفى.وأكد وكيل صحة مطروح توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفى ومراعاة سياسات مكافحة العدوى وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل الظروف الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، تزامنا مع أعياد رأس السنة الميلادية.