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رئيس التحرير التنفيذي
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المأذون والكوشة والزغرودة.. طقوس فرعونية قديمة في الأفراح

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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المصريون اول شعوب العالم معرفة بالزواج ووضعوا له شروطا، فالزواج يبدأ بدبلة الخطوبة وهي موجودة في تشريعات قدماء المصريين وكانوا يطلقون عليها "حلقة البعث"، وكان لديهم عادات وطقوس في الزواج مازلنا متمسكين بها حتى الآن.

هناك عادات وتقاليد ورثها المصريين عن أجدادهم القدماء، وهي عادات متعلقة بالزواج خاصة المأذون والكوشة والزغرودة فما قصتهم.

- المأذون:
من طقوس الزواج لدى المصريين في عصرنا، والذي كان أيضا في عصر قدماء المصريين وكان المأذون مكلف من المعبد بعقد رباط الحياة الزوجية المقدسة بين العروسين، حيث كان يقوم بعمل 3 نسخ - مثلما يحدث الآن تماما - واحدة للعروسين وأخري للمأذون وثالثة لدار المحفوظات حتى لا يضيع حق أحد.

- حفل الزفاف:

لا يختلف حفل الزفاف في عصرنا الحديث مع عصر أجدادنا الفراعنة حيث كان يعتمد المصريون القدماء على أن يكون حفل الزفاف في منزل العريس أو العروس حسب الاتفاق، أو مثلما يحدث الآن في أحد الفنادق الكبري إذا كان العريس ثريا بعض الشيء، أو في أحد النوادي.

- الكوشة:
الكوشة أو زينة قاعة الزفاف هي عادة فرعونية قديمة، وكان العروسان يقومان بتزيين قاعة الزفاف، وأهم شيء يستخدم لتزيين القاعة هو زهر الياسمين، وهو بالفرعوني " الياسمون "، وذلك لأنه في اعتقادهم زهر الجنة ورائحته هي رائحة الجنة، وكان يطلق علي المكان الذي يجلس فيه العروسين "الكوش"، وقد تطور هذا الاسم الآن وأصبح "الكوشة".

- الزغاريد:
الزغرودة من العادات الفرعونية القديمة، وكانت النساء اللائي يحضرن الزفاف يحرصن على إطلاق "الزغاريد " التي تعبر عن فرحتهن بإتمام هذا الزفاف المبارك.


- تقاليد الزواج:

الزواج كان يتم تقريبا في سن الثانية عشر للفتاة وحوالي الرابعة عشر للولد لان هذا كان سن البلوغ عند المصريين القدماء وما تثبته البرديات الدينية التي كانت تهتم بهذا الأمر، ومن التقاليد عند المصريين الزواج من طبقة اجتماعية واحدة والاستثناء من هذا التقليد كان يحدث أحيانا في الوسط الملكي.

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