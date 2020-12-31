صورة سليماني تشعل الغضب في العراق وفلسطين

أثار نشر صورة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، موجة من الغضب مع اقتراب ذكرى اغتياله بغارة أمريكية في العراق.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحرق صور قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد قوات الحشد الشعبي، اللذين قتلا في ضربة أميركية مطلع 2020.وتزامنا مع اقتراب ذكرى اغتياله، مزّق وشوّه فلسطينيون غاضبون في غزة، صور سليماني.وأفادت وسائل إعلام عراقية، أن مصدرا أمنيا في قيادة شرطة نينوى، أكد أن ميليشيات الحشد الشعبي اعتقلت 3 أشخاص في منطقة الإصلاح الزراعي، يُشتبه في حرقهم صورا لسليماني والمهندس علقها مسلحو الحشد في شوارع المدينة.وأوضح المصدر أن تشكيلات من الحشد شنت حملة مداهمة وتفتيش، في عموم مناطق الموصل بحثا عن مجهولين أحرقوا صور سليماني والمهندس.وفي غزة، وبعد يومين من قيام حركة حماس، المسيطرة على القطاع، برفع صور قاسم سليماني في شوارع القطاع، وتزامنا مع ذكرى تصفيته في غارة أميركية، قام فلسطينيون غاضبون من خطوة حماس بتشويه وتمزيق صور سليماني، وذلك بعد موجة غضب في الشارع الفلسطيني والعربي من خطوة الحركة التي اعترفت رسميا بتلقيها تمويلا من إيران.تمزيق صور سليماني يأتي بعد ساعات من قيام حركة حماس برفعها في أحد الشوارع الرئيسية بقطاع غزة، لإحياء ذكرى تصفيته، وهو أمر لم يقبله الشارع الفلسطيني، وعبَّر عن رفضه لإحياء ذكرى شخص لُطِّخت يداه بدماء عشرات آلاف السوريين والعراقيين.