طوكيو تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، القول إن العدد اليومي لإصابات فيروس كورونا في العاصمة، قد تجاوز الـ1000 حالة وهو ما يعد رقما قياسيا.وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء التي أوردت النبأ اليوم الخميس، بأن الرقم القياسي الجديد يتم تسجيله لأول مرة في طوكيو منذ بدء ظهور الوباء المسبب لمرض (كوفيد19-) هناك.وأعلنت اليابان تسجيل 3856 حالة إصابة جديدة بالفيروس و47 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 231 ألفا و271 حالة، والوفيات إلى 3243 حالة، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".