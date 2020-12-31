بوسي شلبي تهنئ متابعيها بالعام الميلادي الجديد 2021

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج الفني "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، تستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية.







هنأت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" بحلول العام الميلادي الجديد 2021.ونشرت بوسي شلبي صورة عبر حسابها الرسمي، معلقة "لكل أهلي وأصدقائي وأحبابي يارب عام سعيد عليكم بإذن الله".