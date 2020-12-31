جامعة الإسكندرية تعفي أبناء شهداء الأطقم الطبية من مصروفات البرامج الخاصة

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مجلس الجامعة وافق على إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالمنظومة الصحية بجامعة الإسكندرية من المصروفات الدراسية بالبرامج الخاصة.وأكد «قنصوة»، أن كل كلمات الشكر والتقدير تعجز عن وصف ما قدمته الأطقم الطبية لعلاج المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل ووقوفهم فى وجه الخطر.وأشار إلى أن هذا القرار يأتي تقديرًا للتضحيات التي قدمها أباؤهم في القضاء علي فيروس كورونا، ودورهم البطولي الذي قاموا به فى مواجهة هذا الوباء، مشيرًا أنهم لازالوا يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة الموجة الثانية للفيروس.