ضخامة زائفة.. مرضى داء الفيل معاناة لا تنتهي والسبب «ناموسة»

- مرض داء الفيل وكيف يحدث

- العلاج

- جهود محاربة المرض في قرى مصر

مرتبة قطنية تأن من الحمولة بوسط المنزل الصغير، كانت هي مجلس شيرين عبد المقصود بمركز الباجورالوحيد، والتي تعاني داء الفيل، حيث وصل وزنها إلى 350 كيلو جراما، ولما توقفت أمامها سبل الحركة، ولم تعد قادرة عليها، كما لم يكن باستطاعتها العلاج لجأت لتستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بعلاجها على الفور.و استجابت للتوجيهات الرئاسية الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة، وتقرر سحب عينات دم منها لإجراء التحاليل اللازمة، تمهيدا لبدء رحلة العلاج، التي من خلالها يتم تحديد العلاج المناسب لحالتها، والمكان المناسب للعلاج، وفي هذا التقرير نستعرض معاناة مرضى الفيل من خلال التعرف اكثر على هذا المرض، واسبابه، وعلاجه، وكذلك جهود الدولة في القضاء عليه.فداء الفيل الفلاريا أو مرض الفلاريا عبارة عن مجموعة مرضية تسببها ديدان مسطحة تصيب الإنسان والحيوان، وتعد الفيلاريا هي ديدان خيطية تهاجم الأنسجة تحت الجلد والأوعية الليمفاوية للثدييات، وتتسبّب في التهابات في الحالة الحادة والتقرّح في الحالات المزمنة، وهذا المرض ليس بجديدا في مصر بل أنه موجود منذ آلاف السنين، ودوّنه الفراعنة على جدران المعابد.الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية، يوضح أن داء الفيل ينتج بسبب خلل في الجهاز الليمفاوي، وفي حال توقفه تتكون يرقات من "الفيلاريا" وتكون الديدان في الغدد الليمفاوية وتؤدى إلى وقف العمل به.‏وتابع أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية، أن داء الفيل في الغالب يصيب الأشخاص الذين يعيشون في أماكن فقيرة، ونتيجة لما يسببه لهم من ضخامة هائلة في الحجم، يجعلهم ذلك يعانوا صعوبات كبيرة للغاية في الحركة، مما يستدعي معه التدخل لتقديم إعانات مالية لهم لعدم قدرتهم على العمل جراء إصابتهم بذلك المرض.‏ أما عن سبب ذلك المرض فأكد" عبد العزيز" أنها تعود إلى أسباب خلقية، أو إصابة عن طريق ناموس يدعى "الكيولكس" الذي يكون مصابا بهذا المرض فينقل للإنسان يرقات هذا المرض "الفيلاريا"، وتصل اليرقة لمكان الغدد الليمفاوية فتنتج الديدان، وتقوم بسد الأوعية الليمفاوية، وعندها السائل الليمفاوي يتراكم في هذا الجزء سواء كان قدم أو أيد أو ثدي أو أعضاء تناسلية.علاج هذا المرض حسب الدكتور محمد عبد العزيز، لا يزال علاجا تحفظيا يتم عن طريق الخضوع لجلسات ضخ فيزيائي وكيميائي، لكي يجبر الجهاز المستخدم الأوردة والأوعية الدموية للفتح مرة أخرى والعمل كما كان من قبل، مشيرا إلى أنه في مصر لدينا بعض العلاجات الحديثة التي مازالت قيد التجربة لفتح الأوردة، وهناك تعاون بين الجامعات المصرية وجامعات ألمانية لإزالة الورم.وتعد حالة صفاء ليست الحالة الوحيدة لمريض او مريضة داء الفيل التي ظهرت بالأعوام القىيلة الماضية بل بالأشهر الماضية، إذ سبقتها بشهر واحد عزيزة ابنة مركز الباجور بالمنوفية،صاحبة الـ 38عاما التي وصل وزنها إلى 300 كيلوجرام، فجعلها داء الفيل لا تستطيع الحركة وتعتمد على جيرانها في اعداد الطعام والشراب وكذلك في الحركة، كما ظلت تحت وطأة العلاج الست سنوات الأخيرة، ولكن الظروف المالية لها اضطرتها للخروج من المستشفى، وعدم استكمال علاجها الأمر الذي جعلها تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل، وهو ما استجاب له كعادته على الفور آمرا بسرعة التدخل لعلاجها.وداء الفيل انتشر في قرى مصر في 11 محافظة، وكان متوسط نسب الإصابة عام 1965 هو 15%، ثم عام 1990 انخفض لـ12%، ووصلت الإصابة فى بعض القرى لـ20% من سكانها.و بدأت مصر في شن حربا على هذا الداء عبر مشروع قومي منذ 42 عامًا، وتحديدا فى 1976، واستمر العمل بهذا المشروع إلى عام 2000 لمواجهة انتشاره، وذلك من خلال إدارة عامة للملاريا والفيلاريا تتبع قطاع الطب الوقائى والأمراض المتوطنة بالوزارة.وكانت آخر دفعة لـ"العلاج الجموعى" ضمن مشروع القضاء على داء الفيل فى عام 2013، وكانت تضم 1650 شخصًا، وتم شفاؤهم، وفي عام 2018 أعلنت مصر خالية من المرض وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.أما عن ظهور بعض الحالات القليلة لمرض داء الفيل بهذه السنوات فيعني وجود بعض المرضى، ولكن بنسب قليلة، جدير بالذكر أنه إلى الآن لا توجد إحصائية تقريبية بمصر عن عدد المصابين بالمرض، ولكن على مستوى العالم فهناك 120 مليون حالة مصابة بداء الفيل جراء دودة الفيلاريا.