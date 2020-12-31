7594 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية فجر اليوم الخميس عن تسجيل 7594 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 416584 منذ بدء تفشي المرض في أواخر فبراير الماضي.وقالت الوزارة في بيان إن عدد الوفيات ارتفع من 3256 إلى 3307 بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين ارتفع عدد الإصابات الخطيرة من 593 إلى 622.وأضافت الوزارة الإسرائيلية أن عدد الحالات النشطة بلغ 40993 وهو الأعلى منذ 15 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن هذه زيادة بنحو 436 في المائة في شهر ونصف عندما كان هناك 7629 حالة نشطة فقط في إسرائيل في 15 نوفمبر الماضي.وصادقت اللجنة الوزارية المكلفة بشؤون فيروس كورونا في إسرائيل في وقت سابق اليوم على إلغاء الإلزام الشامل للحجر الصحي في الفنادق المخصصة للمسافرين القادمين من الخارج.وقال بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة أنه بدلا من ذلك سيتمكن الأشخاص العائدون من أي بلد من دخول الحجر الصحي في المنزل أو في مكان آخر بشرط الحفاظ على ظروف الحجر الصحي.وأضاف البيان أنه يجب على العائدين من الخارج الخضوع لفحص تشخيص الإصابة بمرض فيروس كورونا لحظة الوصول إلى مطار بن غوريون الدولي، كذلك الإلتزام خطيا وقبل الانتقال إلى الحجر الصحي المنزلي بالخضوع لفحص كورونا إضافي في اليوم التاسع من بداية الحجر.وأوضح البيان بضرورة الإبلاغ خطيا عن مكان الحجر المنزلي، والالتزام بالوصول إلى مكان الحجر الصحي والفحص الثاني من اليوم التاسع دون استخدام المواصلات العامة.ومن جانبه، كتب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان على تويتر "إنجاز عظيم، عدد الإسرائيليين الذين تلقوا لقاح كورونا حتى الآن أكبر من عدد الإسرائيليين الذين أصيبوا بالفيروس".وأضاف "إذا ما استمرينا في هذه الوتيرة سنكون الدولة الأولى في العالم التي ستخرج من أزمة كورونا".وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أن العدد الإجمالي للقاحات المعطاة في إسرائيل منذ بدء حملة التطعيم في 20 ديسمبر الجاري قد تجاوز نصف مليون.